Джонсон поблагодарил премьера Японии за готовность поставлять СПГ в европейские страны

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его японский коллега Фумио Кисида провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Украины и поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Лидеры обсудили вызывающую глубокую озабоченность ситуацию на границе Украины. Премьер-министр [Джонсон] поблагодарил премьер-министра Кисиду за его предложение направить японские энергоресурсы в Европу. Оба согласились с тем, что международному сообществу необходимо объединиться против вторжения на [территорию] независимой страны, и заявили, что не потерпят агрессии России. Вторжение потрясло бы основы международного порядка и имело бы серьезные последствия", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обозначили свое стремление "работать совместно при борьбе с угрозами сегодняшнего и завтрашнего дней посредством тесного сотрудничества в сфере оборонных технологий". Джонсон и Кисида также выразили надежду на укрепление торговых отношений между странами, в том числе благодаря присоединению Великобритании к соглашению о Транстихоокеанском партнерстве, заявку на которое Лондон подал в прошлом году.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.