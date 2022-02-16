Правительство Швеции не поддержало требование об отправке военного снаряжения на Украину

СТОКГОЛЬМ, 16 февраля. /ТАСС/. Несколько оппозиционных партий требуют, чтобы Швеция отправила Украине военное снаряжение, которое уже не нужно собственной армии. Правительство не согласно с этим, заявила на парламентских дебатах в среду министр иностранных дел Анн Линде.

"Это не тот случай, когда мы должны использовать Украину для передачи снаряжения, которое нам самим не нужно", - отметила она.

За отправку такой помощи выступают Умеренная коалиционная партия (УКП), "Шведские демократы", партия Центра и "Либералы". Представитель последней Юар Форссель заявил, что также должна быть возможность экспортировать оружие в Украину, так как "угроза для Украины - это также угроза для Швеции". Линде ответила, что запрета на экспорт оружия на Украину нет, но он должен быть одобрен Шведской инспекцией по стратегическим продуктам (ISP). Она также добавила, что Украину можно поддерживать по-разному и Швеция ежегодно выделяет стране четверть миллиарда крон ($27 млн).

Несколько партий также подняли вопрос о возможности вступления Швеции в НАТО. "Мы не верим, что "опция НАТО" что-то меняет. Если бы мы изменили нашу линию политики безопасности, началось бы много спекуляций о том, куда мы идем. Я думаю, что это было бы плохо для безопасности Швеции, - пояснила Линде. - Было бы безответственно прямо сейчас менять нашу линию политики безопасности, мы обеспечиваем стабильность и предсказуемость".

В опубликованной в среду внешнеполитической декларации правительство отметило, что "не намерено подавать заявку на вступление в НАТО".