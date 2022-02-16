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Германская сторона получила приглашение Минска наблюдать за учениями

Представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер заявил, что страна планирует принять его, если позволят логистические возможности

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Военный атташе посольства Германии в Минске получил приглашение наблюдать за проходящими в Белоруссии российско-белорусскими учениями. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

"Да, такое приглашение поступило. Мы планируем, если позволят логистические возможности, принять его", - сказал Бургер.

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, на них отрабатывают действия по пресечению и отражению внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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