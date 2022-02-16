ФРГ ожидает, что Россия окажет содействие допуску в ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ ожидает, что Россия окажет содействие допуску в неподконтрольные Киеву районы Донбасса наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.

"Мы ожидаем, что Россия, например, использует свое влияние на сепаратистов, с тем чтобы улучшить гуманитарную ситуацию, открыть новые пункты перехода на линии соприкосновения и с тем чтобы, прежде всего, миссия наблюдателей ОБСЕ получила беспрепятственный доступ ко всей территории и могла там без проблем проделывать свою работу", - сказал он.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в воскресенье, что некоторые государства - участники ОБСЕ приняли решение, что их прикомандированные сотрудники на Украине должны в течение нескольких дней покинуть эту страну, однако миссия продолжит выполнять свой мандат с наблюдателями, размещенными в 10 городах Украины. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что отзыв некоторыми странами своих представителей СММ ОБСЕ в Донбассе действительно связан с формальными причинами и миссия не повторит опыт аналогичной структуры, действовавшей в 1999 году в Косове.

СММ ОБСЕ начала свою работу на Украине в марте 2014 года. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 государствами - участниками организации. В состав миссии входит менее тысячи наблюдателей. Мандат миссии подлежит ежегодному продлению.