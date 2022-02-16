Токаев заявил о приверженности Казахстана укреплению отношений с ОАЭ

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Казахстан привержен укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом Аль-Арики.

"Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

По ее данным, собеседники обсудили перспективы развития стратегического партнерства, особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.

"Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов", - рассказали в пресс-службе.