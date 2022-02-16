Кабмин Сербии потребовал возобновить расследование теракта 2001 года на севере Косова

БЕЛГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Канцелярия по Косову и Метохии при правительстве Республики Сербии обратилась к международному сообществу с призывом возобновить расследование нападения на автобус "Ниш-экспресс" в Ливадицах около Подуева (север Косово) в феврале 2001 года, чтобы найти виновных и надлежащим образом судить их за преступление. Об этом в среду сообщила пресс-служба канцелярии.

"Обращаемся прежде всего к международным миссиям на территории Косова и Метохии с призывом возобновить расследование этого и всех других преступлений над сербским народом в Косове с целью найти виновных и надлежащим образом судить их за совершенные преступления. Это был бы акт ответственности как по отношению к семьям погибших, так и по отношению к будущему. Власти Сербии никогда не перестанут настаивать на выполнении этих требований", - говорится в сообщении.

"Более 20 лет виновные этого кровавого преступления не найдены и не наказаны. Преступление в Ливадицах свидетельствует, что после военных конфликтов в Косове и Метохии развернулась организованная кампания террора и запугивания, направленная на завершение этнических чисток сербского населения. Идеология, которая привела к преступлению в Ливадицах, жива и сегодня и находит свое отражение в ежедневных нападениях на сербов, их имущество и объекты Сербской православной церкви в крае. Это пятно на лице международного сообщества, не выполнившего обязательства по своему мандату и не обеспечившего безопасность сербского населения в крае, что подтверждает тот факт, что преступление в Ливадицах произошло в присутствии солдат KFOR (миротворческая миссия НАТО в Косове KFOR - прим. ТАСС)", - подчеркивается в сообщении.

21 год назад в результате подрыва автобуса "Ниш-экспресс" в Ливадицах около Подуева (север Косово) погибли 12 сербов, среди них двухгодовалый ребенок, еще 22 получили ранения. Все они находились в автобусе, который ехал из центральной Сербии в Грачаницу, чтобы посетить могилы близких.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.