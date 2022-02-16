Венгрия не будет блокировать возможные санкции ЕС против России

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Венгрия не станет блокировать потенциальные санкции Евросоюза против России и не будет препятствовать другим политическим проектам ЕС на фоне спора с Брюсселем о соблюдении принципа верховенства права странами сообщества. Об этом в среду на брифинге сообщил руководитель канцелярии венгерского премьер-министра Гёргей Гуйаш.

"Нет", - приводит агентство Reuters ответ Гуйаша на соответствующий вопрос.

По информации агентства, речь, помимо санкций, идет также о "саммите ЕС - Африка и других политических инициативах Евросоюза, для которых требуется единогласная поддержка".

Ранее в среду Европейский суд юстиции отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения денег из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение принципа верховенства права странами сообщества. Польша в марте прошлого года подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов и принципом. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.

Сомнения Польши разделила Венгрия, которая одновременно с Польшей подала свою жалобу.