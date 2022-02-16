Лидеры стран ЕС 17 февраля проведут короткий саммит по ситуации вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран Евросоюза проведут в четверг, 17 февраля, экстренный неформальный саммит, посвященный ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Завтра в 12:30 (14:30 мск), до начала саммита ЕС - Африканский союз, состоится часовая неофициальная встреча членов Евросовета, посвященная последним событиям, связанным с Россией/Украиной", - отметил он.

В связи с тем, что встреча будет неформальной, никаких официальных документов по ее итогам принято не будет.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.