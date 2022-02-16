Украина надеется, что на саммите НАТО обозначат перспективы ее вступления в течение 10 лет

ТБИЛИСИ, 16 февраля. /ТАСС/. Украина надеется, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года будет принят документ, в котором ей обозначат перспективу вступления в альянс в течение 10 лет. Об этом в среду заявила постпред Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

"В Мадриде мы увидим стратегический документ НАТО. Если альянс заинтересован в принятии очень амбициозного документа, в котором будет идти речь о будущей десятилетке, то думаю, что интересом Украины является увидеть в этом документе четкий посыл НАТО, что мы подготовимся, используем эти 10 лет для полноправного членства в НАТО", - сказала она в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Галибаренко также подчеркнула, что стремление Украины вступить в НАТО пересмотру не подлежит.

Альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству (ПДЧ), что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках, ни о перспективе предоставления им ПДЧ. Президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы неоднократно заявлял, что Киев хотел бы дальнейшего движения в этом вопросе.