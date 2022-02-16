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Протесты в Казахстане
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После беспорядков в Казахстане зарегистрировали 3 096 досудебных расследований

В основном это преступления против собственности, хулиганство и хищение оружия

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана начали 3 096 досудебных расследований после массовых беспорядков в январе. Об этом сообщил на брифинге в среду заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов.

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"Прокуратурой продолжается расследование преступлений, совершенных в период январских событий, и работа по защите конституционных прав граждан. Всего зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном это преступления против собственности, хулиганство и хищение оружия", - рассказал Килымжанов.

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