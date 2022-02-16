Грузия подписала соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Литвой и Чехией

ТБИЛИСИ, 16 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в рамках встречи глав военных ведомств членов и партнеров НАТО в Брюсселе подписал с коллегами из Литвы и Чехии Арвидасом Анушаускасом и Яной Черноховой соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского военного ведомства.

"В рамках встречи министров в Брюсселе у нас были очень важные двусторонние переговоры. Я встретился с коллегой из Чехии. Мы также подписали соглашение с Литвой о двустороннем сотрудничестве, которое подразумевает еще большее углубление сотрудничества в сфере кибербезопасности. У нас с партнерами есть большие планы, которые мы осуществим в ближайшее время", - цитирует его пресс-служба Минобороны.

Меморандум, подписанный с Чехией, подразумевает двусторонний план сотрудничества в сфере обороны на 2022 год, уточнили в пресс-службе.

Встреча министров обороны НАТО носит плановый характер, но проходит на фоне информационной кампании в западных СМИ на тему российского вторжения на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта медиакампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.