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Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины, в которой Россия указана как угроза

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины, в которой Россия указана как угроза - указ.

Зеленский ужесточил санкции против издания "Страна" и украинского блогера Шария
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