Качиньский считает войну на Украине маловероятной, но все еще возможной

ВАРШАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает военный сценарий развития событий вокруг Украины маловероятным, но все еще возможным.

"Сегодня ситуация, кажется, лучше, чем вчера или позавчера", - сказал он в среду в интервью Польскому радио.

"Есть вопрос - будут ли россияне эту игру продолжать: отзывать силы, возвращать силы. Или они пришли к выводу, что этот этап завершен. Я тут не слишком оптимистично настроен, - утверждал Качиньский. - Хотя самый страшный вариант - чисто военный, с гибелью людей и разрушением городов, - сейчас кажется относительно менее правдоподобным, но по-прежнему не исключен".

По мнению политика, "Россия использует свои вооруженные силы, чтобы как минимум дестабилизировать Украину и осложнять ей жизнь способами, которые недопустимы с точки зрения международного права и добрых обычаев". "Но это не означает, что все должно закончиться военной агрессией. Сейчас больше, чем 48 часов назад, оснований, чтобы думать, что так не произойдет, то есть что агрессии не будет", - добавил он.

"Ситуация вернется к норме тогда, когда эта агрессия будет полностью исключена. Сейчас так сказать нельзя", - отметил Качиньский.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.