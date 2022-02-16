В Туркмении зарегистрировали второго кандидата на президентских выборах

ТАСС, 16 февраля. Представитель Аграрной партии Туркмении, заместитель главы Марыйской области Агаджан Бекмырадов зарегистрирован в качестве второго кандидата на президентских выборах. Об этом в среду сообщил Центризбирком республики.

"16 февраля 2022 года было проведено заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором заместитель хякима [главы] Марыйского велаята [области] Агаджан Бекмырадов, выдвинутый от Аграрной партии Туркменистана, был зарегистрирован кандидатом в президенты Туркменистана <...>. В ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии вручил кандидату соответствующее удостоверение", - говорится в сообщении.

Выборы в республике намечены на 12 марта 2022 года.