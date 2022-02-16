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Генсек ООН назвал ОДКБ важным партнером всемирной организации

ООН сейчас опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, заявил Антониу Гутерриш

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важным партнером ООН, заявил в среду генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"В настоящее время как никогда раньше ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с ОДКБ.

Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с ОДКБ в сфере миротворчества.

Теги
Гутерриш, Антониу
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