Столтенберг признал, что НАТО не знает, как будет развиваться ситуация вокруг Украины

БРЮССЕЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Мы не знаем, что случится на Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе", - сказал он. Говоря о перемещениях российских войск у западных и южных границ страны, Столтенберг отметил, что в НАТО нет "уверенности в намерениях России, но это самая большая концентрация сил за десятилетия, и она сама по себе вызывает озабоченность".

Столтенберг не дал ответа на вопрос, на чем основаны сомнения НАТО в заявлениях и видеоматериалах Минобороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации. Генсек альянса лишь отметил, что "концентрацию российских сил зафиксировало множество коммерческих спутников".

Также он сообщил, что у НАТО нет планов развертывания наступательных систем на Украине. "Мы не собираемся разворачивать наступательных систем на Украине, у нас нет таких планов", - заявил он, повторив тезис, что "НАТО является оборонительным союзом".

При этом Столтенберг отметил, что альянс "не может пойти на компромисс по своим базовым принципам, что все страны могут самостоятельно решать, хотят ли они быть частью такого союза, как НАТО".