Зась призвал различные организации не только оценивать учения ОДКБ, но и участвовать в них

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. ОДКБ призывает международные и региональные организации не только к наблюдению за ходом ее учений и операций, но и к участию в них. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на заседании Совета Безопасности ООН.

"Пользуясь случаем, призываем международные и региональные организации, отдельные государства не только к наблюдению за ходом наших учений и операций, но и к участию в них. Механизмы взаимодействия и партнерства, наработанные нашей организацией, позволяют это сделать", - сказал он.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что страны, входящие в организацию, готовы делиться опытом проведения специальных оперативных мероприятий и операций. В этой связи Зась напомнил, что только сегодня в секретариате ОДКБ прошла трехсторонняя встреча, посвященная укреплению взаимодействия и обмену опытом по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, в которой приняли участие Зась, руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) государств - участников СНГ Евгений Сысоев и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

"В целях осуществления обмена опытом и информацией по вышеуказанным вопросам поддерживаем предложение о проведении встреч в формате регулярных консультаций экспертов ООН, ОБСЕ и ОДКБ. Готовы приступить к согласованию их повестки", - указал он.