Reuters: Байден запросит у Конгресса более $770 млрд в оборонный бюджет на 2023 год

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, как ожидается, запросит у Конгресса США более $770 млрд в бюджет Пентагона на следующий, 2023 финансовый год, который начнется в США с 1 октября. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, в настоящий момент продолжаются переговоры внутри администрации между Белым домом и Пентагоном относительно финальной суммы.

Источники агентства сообщили, что среди основных приоритетов Пентагона будет выделение средств на строительство новых кораблей, укрепление космических сил, разработку систем оповещения о ракетных пусках, а также модернизацию ядерной триады. Кроме того, Пентагон планирует продолжать инвестиции в разработку вооружений, необходимых для ведения в будущем потенциальной войны против Китая и России, заявил один из источников.

Весной 2021 года администрация Байдена запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. В итоге 27 декабря 2021 года Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября 2021 года) объемом около $770 млрд.