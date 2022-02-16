Минюст США сообщил о признании мексиканца в сотрудничестве с властями России

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес признал себя виновным в слежке за американцами по поручению человека, которого считал представителем российских властей. Об этом сообщило в среду Министерство юстиции США.

По его версии, Фуэнтес следил в 2020 году за неназванным американским гражданином, который ранее передавал федеральному правительству сведения о российских властях. Обвиняемый снимал жилье в том же комплексе в штате Флорида, что и объект слежки, и несколько раз фотографировал его машину. Мексиканец неоднократно бывал в России. Как полагает Минюст, во время этих поездок он мог передавать собранную информацию.

Согласно утверждению американского ведомства, "методы взаимодействия Фуэнтеса с представителем российских властей и его действия соответствуют тактике российских разведывательных служб по подбору, вербовке и использованию средств и источников в разведывательных целях".

В сообщении Минюста отмечается, что Фуэнтес в последнее время проживал в Сингапуре. В ведомстве не уточнили, участвовал ли он в заседании суда во Флориде лично или заочно, а также идет ли речь о сделке со следствием. Доступ к соответствующим документам в базе суда ограничен. Нынешнее местонахождение обвиняемого и информация о мере пресечения не раскрываются. Слушания по данному делу проходят в федеральном суде по Южному округу Флориды. Вынесение приговора назначено на 17 мая в Майами. 36-летнему Фуэнтесу грозит до 10 лет лишения свободы.