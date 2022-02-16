Генсек ООН посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 18 февраля, посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил на брифинге в среду его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он отправится в Германию, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в пятницу вечером", - сказал он.

В ходе мероприятия глава всемирной организации выступит с речью о международном сотрудничестве, а также проведет ряд двусторонних встреч на полях конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля. Россия впервые с 1999 года не направит на нее официальных представителей.