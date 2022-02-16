Гутерриш приветствует сигналы по снижению напряженности вокруг Украины

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и приветствует сигналы по снижению напряженности. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя сообщения о возвращении части войск РФ с учений.

"Генеральный секретарь продолжает следить за ситуацией и приветствует сигналы по снижению напряженности, а также по продолжению дипломатической работы в связи с проблемами безопасности в регионе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и в тот же день начнут движение в свои воинские гарнизоны. Российское военное ведомство распространило кадры с погружаемой на железнодорожные платформы техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.