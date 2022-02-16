Глава Минобороны Испании заявила, что НАТО не знает, когда РФ может "атаковать" Украину

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. НАТО теперь не указывает никакой определенной даты, когда Россия якобы может совершить нападение на Украину. Об этом заявила в среду министр обороны Испании Маргарита Роблес, которая участвует в двухдневной плановой встрече на уровне глав ведомств альянса в Брюсселе.

"Мы не видели, что со стороны России была деэскалация, - утверждала она. - Правда, сегодня не произошло и вторжения [на Украину], о котором говорили, но угроза вторжения сохраняется". Глава военного ведомства, высказывания которой были опубликованы в YouTube-канале агентства EFE, в очередной раз заявила о необходимости поиска дипломатического способа урегулирования ситуации.

"Сегодня министр обороны США [Ллойд Остин] уже не говорил о вторжении в этот день (сегодня - прим. ТАСС), но в сознании у всех укрепилось, что вторжение может произойти в ближайшее время, хотя мы не знаем, когда, - отметила Роблес. - Нет никакой определенной даты".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.