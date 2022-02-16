Псаки: заявления об обнаружении массовых захоронений в Донбассе могут быть дезинформацией

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Заявления России об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией. Это утверждала в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела об обнаружении массовых захоронений погибших при обстрелах мирных жителей Донбасса. Одна из журналисток попросила Псаки прокомментировать эту информацию. "Мы находимся в том промежутке времени, когда, как мы считаем, нападение возможно в любой момент, [мы также полагаем, что] ему будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения. <...> Они могут включать, но не ограничиваться сообщением, о котором вы говорите, утверждениями о провокациях в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ", - заявила Псаки.

Она добавила, что Вашингтон продолжает наблюдать за российскими войсками на границе с Украиной, которое, с его точки зрения, представляет угрозу.

"Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает, но они (войска РФ - прим. ТАСС) продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе", - заявила она.