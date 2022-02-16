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СМИ: экс-президента Гондураса доставили в суд на первое слушание об экстрадиции в США

Американская юстиция полагает, что Хуан Орландо Эрнандес был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина

МЕХИКО, 16 февраля. /ТАСС/. Представители властей в среду доставили в Верховный суд Гондураса экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса на первое слушание о его экстрадиции в США. Об этом сообщила на своем сайте газета La Tribuna.

Операция в Тегусигальпе, столице страны, была проведена при повышенных мерах безопасности, с привлечением не только сотрудников полиции, но и бойцов подразделения специального назначения. Никаких инцидентов в ходе нее зафиксировано не было.

Эрнандес был задержан во вторник в Тегусигальпе по месту жительства, после того как суд Гондураса выдал ордер на его арест. Ранее власти республики получили от США запрос на экстрадицию политика, срок полномочий которого истек в конце января. Американская юстиция полагает, что он был причастен к перевозке на территорию США значительного объема кокаина.

Бывший глава государства заявил о готовности добровольно участвовать в судебном процессе и "отстаивать свою невиновность". В соответствии с законодательством на вынесение решения, касающегося его экстрадиции, отводится до трех месяцев.

В конце марта 2021 года суд в США приговорил Хуана Антонио Эрнандеса, брата экс-президента, к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

Теги
СШАГондурасЭрнандес, Хуан Орландо
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