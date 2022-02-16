Спецсоветник ООН призвала обеспечить участие молодежи и женщин в политической жизни Ливии

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. Специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс провела в среду встречу с председателем ливийской Палаты представителей (постоянного парламента) Акилой Салехом. В ходе беседы в городе Эль-Кубба, расположенном на востоке страны, дипломат указала на важность обеспечения участия самых широких слоев населения, включая молодежь и женщин, в политической жизни государства.

"Спикер подробно проинформировал меня о плане действий двух палат на основе 12-й конституционной поправки, включая создание совместного экспертного комитета из 24 членов для рассмотрения проекта конституции 2017 года. Я отметила необходимость обеспечения участия женской, молодежной и культурной составляющих в данном комитете", - написала Уильямс на своей странице в Twitter.

"Мы обсудили гарантии того, что совместная комиссия своевременно внесет поправки в проект конституции, а также представит способы обеспечения того, чтобы две палаты в кратчайшие сроки пришли к формуле на основе консенсуса для проведения [всеобщих] выборов, уважая волю 2,8 млн ливийских граждан, зарегистрировавшихся для участия в голосовании", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, стороны обсудили "предпринимаемые парламентом и Президентским советом шаги для национального примирения, что включает в себя возвращение внутренне перемещенных лиц".

Между тем, как уточняет телеканал "Аль-Хадас", Салех в ходе беседы в очередной раз указал на недопустимость внешнего вмешательства в разрешение внутренних проблем на территории Ливии.

13 февраля Уильямс провела в Триполи встречи с главой Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой и назначенным на прошлой неделе парламентариями премьером Фатхи Башагой. Спецсоветник генсека ООН призвала к проведению в североафриканской стране всеобщих выборов в кратчайшие сроки.

О конституционной декларации

10 февраля депутаты Палаты представителей Ливии большинством голосов одобрили конституционную декларацию, которая призвана стать базой для проведения полноценных политических процессов в стране. Принятие поправок позволит назначить новую дату парламентских и президентских выборов в Ливии.

Объявление конституционной декларации предусматривает формирование комитета из 24 представителей от трех ключевых географических регионов страны: Триполитании, Киренаики и Феццана. Члены этого комитета будут выдвигаться поровну между Палатой представителей и Высшим государственным советом, который де-факто считается второй палатой парламента с консультативными функциями.

В настоящее время Ливия опирается на Конституционную декларацию 2011 года, принятую Переходным национальным советом после убийства ливийского руководителя Муаммара Каддафи (1942-2011). Ее должна была сменить постоянная конституция, проект которой к 2017 году разработала специально созданная за три года до этого Конституционная ассамблея. Проект планировали вынести на общенациональный референдум, для этого подготовили специальную законодательную базу, но плебисцит так и не состоялся из-за начавшихся позднее между западом и востоком страны военных действий.

В апреле прошлого года власти Ливии вынуждены были признать, что они не успеют подготовить и провести референдум по конституции до запланированных на 24 декабря парламентских и президентских выборов, что изначально делало нелегитимным проведение голосования. В сложившихся условиях парламент в спешном порядке разработал и принял законы о выборах президента и депутатов законодательного органа, которые в конечном итоге содержали многочисленные упущения. В результате, как позднее заявил председатель Высшей избирательной комиссии страны Имад ас-Саих, проведению выборов помешали многочисленные юридические препятствия, в том числе и по причине несовершенства законодательства.