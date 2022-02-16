В Кабуле произошел взрыв

КАИР, 16 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате взрыва, который произошел в среду в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его данным, инцидент произошел в западном столичном квартале Коте-Санги. Все пострадавшие были доставлены в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency. О причинах взрыва информации не поступало.

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не подтверждали факт взрыва.

С конца 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.