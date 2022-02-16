Спецслужбы США предупредили оборонных подрядчиков об угрозе связанных с Россией хакеров

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности (АНБ) опубликовали в среду совместное уведомление для американских оборонных подрядчиков, имеющих доступ к гостайне, в котором предупредили их о якобы имеющей место угрозе кибератак со стороны хакеров, поддерживаемых Россией. Документ размещен на сайте CISA.

"Начиная по меньшей мере с января 2020 года и по февраль 2022 года ФБР, АНБ и CISA наблюдали регулярные действия в киберпространстве, направленные против оборонных подрядчиков [правительства] США, которые имеют доступ к гостайне, со стороны поддерживаемых российским государством лиц", - утверждается в тексте.

Американские спецслужбы призвали частных подрядчиков ознакомиться с соответствующими рекомендациями, чтобы обезопасить себя от возможных кибератак в будущем.

По версии американских властей, кибернападения совершались с целью "получить чувствительную [с точки зрения национальной безопасности] информацию об оборонных и разведывательных программах США, а также силах и средствах". Утверждается, что в результате хакерам удалось "получить чувствительную несекретную информацию, а также данные о технологиях подрядчиков <...>, которые являются запатентованными или подлежат экспортному контролю".

Президент РФ Владимир Путин ранее называл смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании.