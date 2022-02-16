Европарламент утвердил решение предоставить Украине кредит в €1,2 млрд

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента провели окончательное голосование по решению Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на сумму €1,2 млрд. Итоги были подведены в среду вечером на сессии законодательного органа в Страсбурге.

Проект поддержали 598 из 694 участников голосования. "Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более €1,2 млрд, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине", - говорится в принятом депутатами документе. В нем указывается, что "эта помощь будет предоставлена в виде займов" под небольшой процент, однако более точных сведений не приводится. По словам авторов документа, кредит "послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда".

Средства будут переведены Киеву двумя траншами по €600 млн в течение 12 месяцев.

Принимая это решение, в Европарламенте отметили, что "условием предоставления макрофинансовой помощи является эффективное соблюдение Украиной демократических механизмов, включая многопартийность парламентской системы, а также гарантии соблюдения прав человека". Евродепутаты констатировали "сложную ситуацию, вызванную пандемией, низкий уровень вакцинации населения от коронавируса (33% на конец января) и ослабление доверия инвесторов". "Широко распространена коррупция, не завершены реформы правительства", - отмечают в Евросоюзе (ЕС).

"Геополитическая напряженность и озабоченность ситуацией на границе с Россией постоянно росли с середины ноября. Они сильно повлияли на доверие инвесторов, о чем свидетельствует постоянный отток капитала и сокращение официальных валютных запасов", - говорится в постановлении. "Ослабление гривны, несмотря на интервенции Национального банка Украины, и фактическая потеря правительством доступа к рынкам капитала отягощают перспективы макроэкономики", - считают авторы документа.

Значительная часть средств в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС предназначена для обслуживания внешней задолженности Украины. Как напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с 2014 года Евросоюз предоставил Украине рекордный объем помощи в виде кредитов в €17 млрд.