Здание дворца президента Словакии подсветили цветами украинского флага

ПРАГА, 16 февраля. /ТАСС/. Дворец президента Словакии подсветили в среду вечером цветами государственного флага Украины по случаю празднования Дня единения в республике. Об этом проинформировала на своей странице в Facebook глава государства Зузана Чапутова.

"Президентский дворец сияет сине-желтыми цветами [флага] Украины, которая сегодня отмечает День единения, - написала Чапутова. - Это выражение солидарности и поддержки нашему соседу и всем жителям [Украины], для которых война не является чем-то отдаленным или теоретическим. Для них это реальность, которая уже восьмой год непосредственно вмешивается в их повседневную жизнь. Наша поддержка [граждан Украины] является символом того, что нам очень важна их безопасность, право жить в мире и свободно принимать решения о собственном будущем".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.