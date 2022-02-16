Псаки отказалась уточнить, каким был бы ответ США на признание РФ независимости ДНР и ЛНР

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США расценят поддержку президентом РФ Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения минских соглашений по Донбассу и дадут "быстрый и жесткий ответ". Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отказавшись уточнить, каким именно мог бы быть ответ.

"Поддержка этого со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках минских соглашений", - считает Псаки. По ее словам, такой шаг России означал бы "дальнейший подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезное нарушение международного права".

"Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами", - заявила представитель американского президента.

Ее попросили уточнить, как мог бы выглядеть этот ответ Вашингтона. "В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов действий. Я не буду их сейчас перечислять", - сказала Псаки. "Я в настоящий момент не могу ни о чем заранее сообщить", - добавила она.

Госдума во вторник поддержала обращение к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, согласованные в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно заявляют о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против предоставления особого статуса Донбассу и всячески затягивает переговоры в контактной группе.