Замглавы МИД Ирана: стороны в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. Стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Об этом написал в среду в Twitter заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", - заявил он.

По его словам, "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет". "Пришло время серьезных решений", - добавил Багери Кани.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.