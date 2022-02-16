Экс-президент Молдавии заявил, что односторонняя ориентация страны обернулась проблемами

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Односторонняя ориентация на Запад президента Молдавии Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы привела к ухудшению отношений с Россией и тяжелым проблемам в экономике. Об этом заявил в среду вечером в эфире телеканала "Первый в Молдове" сопредседатель оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты", бывший президент Владимир Воронин.

"Надо уметь сотрудничать со странами, которые могут принести Молдавии пользу. Односторонняя ориентация на Запад - это убыточная, ущербная ориентация, выполнение указаний США - это еще более убыточная ориентация", - сказал Воронин. По его словам, президент и правительство забыли, что Молдавия - нейтральная страна. В качестве примера он привел кризис в энергетике, который спровоцировали высокие цены на газ.

"Мы увидели газовую проблему: как и кто ее решает, на каком непрофессиональном уровне. Мы увидели отсутствие подготовки у нашего так называемого президента. [Зачем] ей надо было участвовать в "Крымской платформе"? Поэтому мы сейчас и платим по $800 за тысячу кубометров газа. Надо уметь вести себя", - подчеркнул бывший президент.

Молдавия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после чего экспорт республики в Россию, которая была основным торговым партнером, значительно снизился.

Тяжелейший кризис

Молдавия из-за плохого управления переживает тяжелейший кризис и оказалась на грани дефолта, что может привести к народному бунту, сказал Воронин.

"Мы в страшном кризисе, в страшной ситуации, на грани потери суверенитета и государственности. Ситуация на грани дефолта, у нас уже не бедность, а нищета. По многим экономическим и социальным направлениям достигнута точка невозврата - это может привести к неуправляемому массовому стихийному бунту, народ пойдет на все, когда не может дать кусок хлеба ребенку", - сказал Воронин. Он возложил вину за кризис на правительство Натальи Гаврилицы, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности.

"Нет единой руки, нет твердого руководства. Подняли цены. Единственное, что забывают поднять, - пенсии и зарплаты людям, а себя любимых не забывают", - сказал Воронин, напомнив про превышающие в десятки раз среднюю зарплату оклады и премии, которые представители власти назначили членам Конституционного суда и кабмина.

"Правительство должно быть немедленно отправлено в отставку. Нужно сформировать правительство народного доверия, выбрать для него лучших специалистов", - сказал Воронин. По его словам, "если у представителей власти есть капля совести, то они сами должны сказать: "извините, дорогие избиратели, вы в нас ошиблись, мы складываем полномочия и идем на досрочные выборы".