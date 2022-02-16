Зеленский призвал усилить влияние украинских СМИ среди жителей Донбасса

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить влияние украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса, чтобы "противодействовать российской пропаганде". Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса главы государства.

"Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Донецкую область провел совещание по готовности сил безопасности и обороны к отражению вооруженного вторжения РФ и противодействию российской пропаганде. Президент обратил особое внимание на усиление влияния украинских средств массовой информации среди жителей Донбасса", - отмечается в сообщении.

"Мы должны распространять вещание украинского телевидения и влияние других наших СМИ", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию и даже называют "даты вторжения". В частности, в опубликованном газетой "Политико" материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран называл 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В конце января Зеленский заявлял, что из страны выведено $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и ни для кого не представляет угрозы.