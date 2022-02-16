Встреча глав МИД G7 состоится 12-14 мая на севере Германии

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Германия проведет встречу министров иностранных дел в рамках председательства в Группе семи (G7) 12-14 мая. Об этом сообщило в среду внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Встреча состоится в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), расположенной на берегу Балтийского моря. Сами переговоры пройдут в замке Вайсенхаус, который в 2015 году был перестроен в гостиницу.

В рамках предыдущего председательства ФРГ в Группе семи главы МИД встречались в Любеке.

Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау, где в 2015 году ФРГ уже принимала саммит G7. Эльмау, с точки зрения властей ФРГ, является наиболее подходящим местом прежде всего в плане безопасности. Замок, который в обычные дни является отелем, стоит на удалении от города Гармиш-Партенкирхен. Расходы на организацию составят более €166 млн. Это больше, чем в 2015 году, когда на организацию саммита было потрачено порядка €135 млн.