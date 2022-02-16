Джонсон и Гутерриш условились вместе работать над урегулированием кризиса вокруг Украины

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договорились продолжить совместную работу над поиском дипломатического выхода из кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Гутерришем.

"Они договорились продолжать тесно работать над поиском путей дипломатического решения и предотвращения катастрофической военной эскалации и гуманитарного кризиса", - отмечается в тексте.

"Лидеры вновь указали на ответственность государств, которые должны придерживаться своих обязательств в рамках Устава ООН и уважать суверенитет и территориальную целостность членов ООН. Премьер-министр и генеральный секретарь также подтвердили важность добросовестной работы сторон над имплементацией минских соглашений", - говорится в заявлении.

Джонсон тем временем заметил, что "в настоящий момент есть очень мало свидетельств отвода Россией войск", а оба участника телефонного разговора пришли к общему мнению, что "любое вторжение на Украину будет иметь катастрофические и далеко идущие последствия".

Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с размещаемой на железнодорожных платформах техникой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.