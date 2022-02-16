МИД Эстонии: стратегическая концепция НАТО должна учитывать реальные угрозы альянсу

ТАЛЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Новая Стратегическая концепция НАТО должна учитывать реальные угрозы этому альянсу. Такое мнение высказала в среду глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс по итогам переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Стратегическая концепция, которая будет одобрена главами государств и правительств, должна отражать реальность, включая угрозы, с которыми мы имеем дело в настоящее время на ежедневной основе", - приводит ее слова пресс-служба МИД Эстонии.

Согласно сообщению, 16 февраля Лийметс встретилась в Вашингтоне с Блинкеном и обсудила с ним текущую ситуацию с безопасностью в Европе, сдерживание на восточном фланге НАТО, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ноябре 2021 года, что главными приоритетами новой Стратегической концепции НАТО станут защита демократии и ценностей альянса и усиление его военной мощи перед лицом "авторитарных режимов" - России и Китая. Новый базовый документ альянса должны принять на саммите глав государств НАТО в Мадриде в июне.