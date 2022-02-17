СБ ООН обсудит на заседании проблему невыполнения минских соглашений

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в рамках российского председательства в этой структуре проведет в четверг заседание по проблематике выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Традиционное обсуждение в связи с очередной годовщиной принятия договоренностей на этот раз проходит на фоне беспрецедентной информационной кампании о гипотетическом вторжении России на территорию соседней страны.

Западные делегации 31 января организовали в Совбезе встречу по ситуации вокруг Украины, на которой бездоказательно приписывали Москве создание нынешней напряженности как в регионе, так и на континенте в целом. Российская сторона расценила сам факт заседания и тональность как провокацию. Не исключено, что миссии США и их союзников попытаются сместить акцент с необходимости выполнения минских соглашений на якобы "агрессивное поведение" России и тему Крыма. В этой связи обратила на себя внимание оговорка постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд в интервью телеканалу Би-би-си о том, что на заседании будет обсуждаться российский полуостров, пресс-служба миссии затем уточнила, что имелись в силу все же минские соглашения.

Вместе с тем некоторые западные делегации на условиях анонимности отметили, что ожидают в четверг более конкретной дискуссии по сравнению с заседанием 31 января. Как заявил 1 февраля на пресс-конференции постпред России при ООН Василий Небензя, скорее всего, будет обсуждаться "не соблюдение, а невыполнение минских соглашений". По его словам, власти Украины не совершили ни одного усилия для выполнения договоренностей.

Много шума из ничего

Искусственно создаваемый в последние недели информационный фон явно не способствовал разрядке, в западной прессе то и дело всплывали "конкретные" даты российского "вторжения". На подобные публикации пришлось отреагировать и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, который призвал воздержаться от подстрекательской риторики.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявления Запада о якобы планах нападения РФ на Украину вызывают глубокое недоумение. Впрочем, то, что никакого вторжения не происходит, западные страны, как и ожидалось, стали ставить себе в заслугу, утверждая о необходимости еще проверить, соответствует ли действительности плановое возвращение части российских войск с учений.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сравнил раскручивание историй о гипотетическом нападении на Украину с паранойей.

В то же время, как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, вероятность того, что Киев начнет силовую операцию в Донбассе, реальна и высока.

А воз и ныне там

Власти Украины который год пытаются игнорировать свои обязательства по началу прямого диалога с Донецком и Луганском, пытаясь вместо этого выставить Москву стороной минских соглашений.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля заявил, что возможности минских соглашений не исчерпаны, несмотря на отказ Украины их соблюдать. Он выразил надежду на то, что российские партнеры "и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева".

По словам Небензи, все обязательства в "Минске-2" касаются лишь Киева и Донбасса. Как отметил постпред РФ, чем больше проходит времени, тем больше Донбасс отдаляется от Киева. "Мы говорим и побуждаем американских коллег повлиять на своих украинских подопечных. Но понимание американской стороной минских соглашений и ситуации вокруг Украины, наверное, еще, к сожалению, меньше и более искаженное, чем понимание коллег по нормандскому формату", - сказал дипломат.

Минские соглашения

Для урегулирования в Донбассе в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина) были подписаны минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, но и амнистию его участникам, а также возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине с целью предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказывается от предусмотренного этими соглашениями прямого диалога с Донецком и Луганском, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, несмотря на установленную в документе очередность, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части договоренностей.