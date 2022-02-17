В Минобороны Норвегии заявили, что не планируют направлять силы в Восточную Европу

ХЕЛЬСИНКИ, 17 февраля. /ТАСС/. Норвегия не планирует направлять дополнительные военные силы в Восточную Европу для размещения в составе контингента НАТО. Об этом сообщил в среду глава норвежского Минобороны Одд-Рогер Эноксен, слова которого приводит Норвежское телеграфное бюро .

"У нас ограниченные ресурсы. Наша самая главная задача - следить [за ситуацией] на севере. И второе - мы вносим свой вклад [в составе сил НАТО] в Литве. У нас нет цели распространяться на несколько мест", - сказал он

Во вторник он сообщил, что Норвегия планирует увеличить присутствие в составе сил НАТО, находящихся в Литве, речь идет о 50-60 солдатах. Их пребывание в Литве пока рассчитано примерно на три месяца. В эфире телекомпании NRK он подчеркнул, что "в первую очередь это сигнал солидарности для партнеров Норвегии".

Министры обороны стран НАТО в среду приняли решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии, а также, возможно, в других странах на восточном и юго-восточном флангах альянса.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозы.