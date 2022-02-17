Медведчук заявил, что власти Украины хотят "вторжением" отвлечь народ от проблем

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что историей о якобы готовящемся вторжении РФ власти Украины хотят отвлечь население от существующих в республике проблем.

"Я не раз говорил, что война (в данном случае надуманное вторжение) - это любимый способ власти отвлечь народ от насущных, реальных проблем. Способ отвлечь, но не причина всех бед", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

По его словам, "в конечном итоге власть продолжает рассказывать сказки о привлечении инвестиций, а страна погружается в экономический хаос, опускаясь все ниже в мировых рейтингах". "С такими управленцами и войны не нужно", - отметил Медведчук.

В качестве примера политик привел ежегодный рейтинг экономических свобод "Economic Freedom Index - 2022", в котором Украина опустилась на три позиции и заняла 130-е место из 177, оказавшись в блоке "преимущественно несвободных" государств. "Хочу отметить, что экономические свободы оказались лучше в таких странах, как Уганда, Габон и Нигерия, а среди 45 европейских стран Украина заняла второе место с конца списка", - подчеркнул Медведчук.

Авторы исследования, по данным политика, также отметили, что в 2022 году ухудшились показатели финансовой свободы, свободы инвестиций и верховенства права. В исследовании, кроме того, отмечается, что "склонность судебной власти к политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества". "Это не вызывает ни капли сомнения, знаю это на собственном опыте", - написал Медведчук.

Политик сейчас находится под домашним арестом по делу о госизмене. Медведчук считает это дело надуманным и фальсифицированным.