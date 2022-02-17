МИД Канады добился возможности выезда для канадцев с Украины через соседние страны

ОТТАВА, 17 февраля. /ТАСС/. Канадский МИД получил заверения от властей Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, что в случае обострения ситуации на российско-украинской границе канадские граждане смогут покинуть Украину через пограничные переходы с этими государствами. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на офис министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Если канадцы в спешке попытаются покинуть Украину, то они смогут это беспрепятственно сделать через эти четыре страны", - указали в МИД.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию и даже называют "даты вторжения". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран называл 16 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и ни для кого не представляет угрозы.