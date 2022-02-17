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Визит Олафа Шольца в Москву
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Шольц и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и призвали к конструктивному диалогу

В правительстве Германии по итогам переговоров канцлера ФРГ и президента США отметили, что риск военной эскалации вокруг Украины сохраняется
Канцлер ФРГ Олаф Шольц EPA-EFE/Andreas Gora / POOL
Описание
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
© EPA-EFE/Andreas Gora / POOL

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел с президентом США Джо Байденом телефонный разговор, в ходе которого рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Как заявил в среду вечером представитель германского правительства, стороны согласились с необходимостью дальнейших переговоров с Россией.

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"Стороны приветствовали заявления президента России [Владимира] Путина о том, что дипломатические усилия должны продолжаться, - говорится в сообщении кабмина ФРГ. - Важно начать конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате". "Ключ к этому лежит в Москве", - считают в Берлине.

"Риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется, - утверждается вместе с тем в заявлении. - Значительного отхода российских войск пока не наблюдается". Кабмин ФРГ напомнил о позиции Запада, что Россию будут ждать "крайне серьезные последствия" в случае нарушения суверенитета Украины.

Как заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, Москва намерена договариваться с западными партнерами о гарантиях безопасности дипломатическим путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАГерманияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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