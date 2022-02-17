Ульянов заявил, что на переговорах по ядерной сделке Ирана настало время принимать решения

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе дошли до этапа, когда сторонам надо принимать окончательные решения. Об этом сообщил в среду руководитель российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я согласен. Настало время принять окончательные решения на венских переговорах по СВПД", - написал Ульянов в Twitter. Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Ирана, главы иранской делегации Али Багери в Twitter, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Ранее Ульянов сообщал, что переговоры вышли на финишную прямую.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.