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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Ульянов заявил, что на переговорах по ядерной сделке Ирана настало время принимать решения

Необходимо окончательное решение на венских переговорах, подчеркнул руководитель российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе дошли до этапа, когда сторонам надо принимать окончательные решения. Об этом сообщил в среду руководитель российской делегации на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Я согласен. Настало время принять окончательные решения на венских переговорах по СВПД", - написал Ульянов в Twitter. Так он прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Ирана, главы иранской делегации Али Багери в Twitter, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке. Ранее Ульянов сообщал, что переговоры вышли на финишную прямую.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.

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ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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