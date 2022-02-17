США не согласны с заявлениями России о геноциде в Донбассе

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен тем, что Москва характеризует происходящее в Донбассе как геноцид, и считает использование этого термина в данном контексте необоснованным. Такую позицию изложил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"В течение последних нескольких недель мы наблюдали, как российские официальные лица и СМИ подбрасывают в прессу многочисленные истории, каждая из которых может быть использована в качестве предлога для вторжения [на Украину]. <...> Это может включать сообщения о военной активности Украины в Донбассе, ложные заявления об активности США или НАТО <...>, даже заявления о вторжении Украины или НАТО на российскую территорию", - утверждал он. "Мы в особенности обеспокоены заявлениями президента [РФ Владимира] Путина и других российских должностных лиц <...> о "геноциде в Донбассе". Все эти высказывания лишены оснований, однако это не остановило РФ, продолжившую распространять подобные ложные заявления, включая сообщения о безымянных массовых захоронениях мирных жителей, якобы убитых украинскими ВС", - озвучил свою версию Прайс.

"В декабре министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО и США в том, что они планируют провокации, доставив резервуары <...> с "неустановленными химическими компонентами" в Донбасс для их использования Украиной. <...> Люди должны относиться ко всем этим утверждениям с должным и здравым скептицизмом, особенно когда они публикуются в российских государственных СМИ и не подкреплены сообщениями независимой прессы. <...> Россия полагается на дезинформацию, чтобы заметать свои следы", - считает представитель Госдепартамента.

"Мы в целом знаем, что РФ хочет указать на сфабрикованный предлог, прежде чем предпринять агрессию. <...> Эти заявления о геноциде несут отголоски того, что мы слышали в 2014 году по поводу преследования русскоязычного населения на востоке Украины и в Крыму", - заключил Прайс.

Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. "Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит сегодня на Донбассе, это и есть геноцид", - заявил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.