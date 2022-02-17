В Госдепартаменте заявили, что переговоры в Вене по атому вышли на заключительный этап

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что проходящие в Вене консультации о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на заключительном этапе, вскоре станет ясно, завершатся ли они успехом. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Согласно нашим оценкам, мы сейчас находимся на самой последней стадии <...> сложных переговоров с участием ключевых заинтересованных сторон. Это по-настоящему решающий период, в течение которого мы сможем определить, предвидится ли возвращение к взаимному соблюдению обязательств в рамках СВПД или нет", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. "Мы на решающей стадии, поскольку окно возможностей очень скоро закроется", - пояснил он.

Прайсу был задан вопрос о том, возможна ли встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. "Я бы не ожидал встречи госсекретаря с министром иностранных дел, во всяком случае в Мюнхене. Но я отмечу, что прямые переговоры между США и Ираном соответствовали бы нашим интересам, мы давно это говорим", - сказал он.

"Мы считаем, что в контексте консультаций в Вене прямые переговоры были бы нам полезны. Они были бы полезны с точки зрения наших усилий по обеспечению возвращения <...> к взаимному соблюдению обязательств в рамках СВПД", - добавил Прайс. На вопрос о том, проявляет ли Тегеран готовность к этому, руководитель пресс-службы Госдепартамента ответил: "Думаю, в ближайшие дни мы получим гораздо более полное представление об этом. Это должно произойти в ближайшие дни, поскольку мы на решающем этапе, когда все стороны должны взять на себя политические обязательства. Это необходимо для возвращения к соблюдению обязательств в рамках СВПД".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила на регулярном брифинге в среду, что США "приветствовали бы возможность прямого взаимодействия с иранцами". Как она подчеркнула, Вашингтон "нацелен на такие договоренности, которые учитывали бы ключевые вопросы, представляющие важность для всех сторон". Псаки добавила, что, если договоренностей "не удастся достичь в ближайшие недели", для США "станет невозможным возвращение к СВПД из-за продвижения Ирана в ядерной сфере".

О сделке по атому

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в текущем месяце.