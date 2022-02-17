НАТО не знает, что будет с Украиной. Альянс продолжает ждать вторжения России

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО начали в четверг плановую двухдневную встречу в Брюсселе с обсуждения кризиса вокруг Украины и вопросов сдерживания России.

Генсек альянса Йенс Столтенберг признал на пресс-конференции, что блок не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины, собирается ли Россия вторгаться на ее территорию или нет, но подчеркнул, что у Москвы есть для этого все необходимые возможности. Несмотря на отсутствие понимания намерений РФ, генсек пообещал, что альянс "будет обличать действия России", то есть продолжать свою пропагандистскую кампанию.

Столтенберг также заявил о "новой реальности в Европе", при которой Россия якобы использует силу и угрозу ее применения для изменения системы безопасности, установившейся после холодной войны. Он пообещал усилить оборону альянса и развернуть на восточном фланге, в частности в Румынии, новые боевые группы НАТО.

Министры приняли короткое заявление по Украине, которое не включало принципиально новых моментов, а содержало только очередное выражение обеспокоенности действиями России и поддержки Украине, повторы угроз санкций в адрес РФ без конкретики и призывы к Москве начать переговоры с НАТО и обеспечить деэскалацию вокруг Украины.

ТАСС собрал ключевые тезисы, озвученные в Брюсселе.

Дата "вторжения" неизвестна

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины. "Мы не знаем, что случится на Украине, но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе", - сказал он.

Говоря о перемещениях российских войск у западных и южных границ страны, Столтенберг отметил, что в НАТО нет "никакой уверенности в том, что [именно] Россия намерена делать с этими силами", проигнорировав тот факт, что Минобороны РФ подробно информирует общественность о проведении учений на территории России и Белоруссии, часть из которых уже завершилась.

Сколько войск?

Столтенберг также не смог оценить численность войск, которые, по мнению самого альянса, Россия собрала вблизи украинской границы, поскольку РФ "все время перемещает войска (по собственной территории) туда-сюда".

"Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос, могут ли страны НАТО договориться о точных оценках численности российских войск. Ранее альянс называл цифру в 100 тыс., президент США Джо Байден - в 150 тыс., британские СМИ - в 200 тыс.

Пропаганда

Хотя альянс не владеет информацией о планах России, он намерен продолжать вести свою пропагандистскую камнанию о возможной агрессии против Украины. "НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины, - сказал Столтенберг. - Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути".