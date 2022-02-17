НАТО не знает, что будет с Украиной. Альянс продолжает ждать вторжения России

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО начали в четверг плановую двухдневную встречу в Брюсселе с обсуждения кризиса вокруг Украины и вопросов сдерживания России.
Генсек альянса Йенс Столтенберг признал на пресс-конференции, что блок не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины, собирается ли Россия вторгаться на ее территорию или нет, но подчеркнул, что у Москвы есть для этого все необходимые возможности. Несмотря на отсутствие понимания намерений РФ, генсек пообещал, что альянс "будет обличать действия России", то есть продолжать свою пропагандистскую кампанию.
Столтенберг также заявил о "новой реальности в Европе", при которой Россия якобы использует силу и угрозу ее применения для изменения системы безопасности, установившейся после холодной войны. Он пообещал усилить оборону альянса и развернуть на восточном фланге, в частности в Румынии, новые боевые группы НАТО.
Министры приняли короткое заявление по Украине, которое не включало принципиально новых моментов, а содержало только очередное выражение обеспокоенности действиями России и поддержки Украине, повторы угроз санкций в адрес РФ без конкретики и призывы к Москве начать переговоры с НАТО и обеспечить деэскалацию вокруг Украины.
ТАСС собрал ключевые тезисы, озвученные в Брюсселе.
Дата "вторжения" неизвестна
По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не знает, как будет дальше развиваться ситуация вокруг Украины. "Мы не знаем, что случится на Украине, но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе", - сказал он.
Говоря о перемещениях российских войск у западных и южных границ страны, Столтенберг отметил, что в НАТО нет "никакой уверенности в том, что [именно] Россия намерена делать с этими силами", проигнорировав тот факт, что Минобороны РФ подробно информирует общественность о проведении учений на территории России и Белоруссии, часть из которых уже завершилась.
Сколько войск?
Столтенберг также не смог оценить численность войск, которые, по мнению самого альянса, Россия собрала вблизи украинской границы, поскольку РФ "все время перемещает войска (по собственной территории) туда-сюда".
"Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", - заявил Столтенберг в ответ на вопрос, могут ли страны НАТО договориться о точных оценках численности российских войск. Ранее альянс называл цифру в 100 тыс., президент США Джо Байден - в 150 тыс., британские СМИ - в 200 тыс.
Пропаганда
Хотя альянс не владеет информацией о планах России, он намерен продолжать вести свою пропагандистскую камнанию о возможной агрессии против Украины. "НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины, - сказал Столтенберг. - Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути".
Отвечая на вопрос об отводе российских войск после завершения учений, Столтенберг сказал, что альянс "пока этого не наблюдает". По его словам, НАТО в последние недели видит "наращивание российских военных возможностей". Он полагает, что Россия сохраняет возможности "для полномасштабного вторжения".
Не видя деэскалации
Генсек несколько раз повторил, что НАТО не видит то, как российские войска возвращаются в казармы после учений. Он не дал ответа на вопрос, на чем основаны сомнения НАТО в заявлениях и видеоматериалах Минобороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации. Столтенберг лишь отметил, что "концентрацию российских сил зафиксировало множество коммерческих спутников".
"Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных и множество тяжелых вооружений, то есть произошло то, что наша разведка предсказывала несколько месяцев [назад]", - сказал Столтенберг, не уточняя, что разведка НАТО все это время предсказывала "агрессию России против Украины", которой не произошло.
Он добавил, что альянс видел отвод военных от границы, однако РФ "оставила там тяжелые вооружения и технику", что, утверждал генсек, "позволяет им в короткие сроки вернуться". "Мы конечно внимательно следим за ситуацией", - заключил Столтенберг.
Готовность к диалогу
Генсек отметил, что альянс "получает от России сигналы о готовности дать шанс дипломатии". По его словам, альянс "готов сесть за стол переговоров и надеется на дипломатическое разрешение ситуации". Он призвал Россию начать реальную деэскалацию.
Столтенберг в очередной раз заявил о готовности НАТО вести переговоры с РФ по контролю над вооружениями и снижению рисков в Европе, однако повторил, что НАТО никогда не согласится на отказ от политики расширения и размещения войск в новых странах альянса.
Впрочем, он пообещал, что альянс "не намерен размещать наступательные [ракетные] системы на территории Украины".
Новая реальность
Столтенберг высказал мнение, что сейчас сформировалась новая реальность, в которой Россия якобы использует военную силу, чтобы оспорить сложившуюся в Европе в последние десятилетия систему безопасности.
Генсек полагает, что Москва дала понять, что "готова оспорить фундаментальные принципы", которые определяли европейскую безопасность в течение десятилетий. "И она делает это с использованием силы. Я с сожалением говорю, что это новая нормальность в Европе", - сказал он.
Военно-технический ответ
Альянс, отметил Столтенберг, воспринимает всерьез заявления России о возможности военно-технического ответа Западу. Все действия НАТО, продолжил он, носят оборонительный характер.
"Но когда мы видим это массивное наращивание сил вместе с угрожающей риторикой, предлагающей что-то типа ультиматума, что если мы не примем то или это, то будут военно-технические последствия, тогда мы, конечно, должны воспринимать это серьезно. И это причина, по которой мы в оборонительных целях усилили присутствие на востоке", - сказал он.
Усиление альянса
Столтенберг подчеркнул, что НАТО намерена добиться у России понимания, что не может быть никаких ошибок в расчетах или недопонимания относительно готовности НАТО защищать все входящие в альянс государства. С этой целью министры обороны приняли решение начать процесс подготовки развертывания на востоке и юго-востоке альянса новых многонациональных боевых групп НАТО, первая из которых будет развернута в Румынии, командование возьмет на себя Франция.
Генсек не назвал численности этой группы и сроков ее развертывания. По оценкам экспертов, речь может идти о батальонной группировке, аналогичной размещенным в Польше и странах Прибалтики, численностью около одной тысячи человек.
Ситуация вокруг Украины
Встреча министров обороны НАТО носит плановый характер, но проходит на фоне беспрецедентной истерии в западных СМИ о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. При этом называемые ими сроки, даты и даже в отдельных случаях точное время "вторжения" регулярно "переносятся". Эта кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.
Во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. В тот же день российское военное ведомство распространило кадры с размещаемой на железнодорожных платформах техникой.