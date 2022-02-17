В Киеве считают, что за "недопущение войны" Зеленский и Байден достойны Нобелевской премии

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Главы ряда государств, среди которых президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира якобы за "предотвращение войны". Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира. Думаю, что многие из моих читателей согласятся со мной", - написал Геращенко в своей статье "Большая игра. Почему Зеленский, Байден и Джонсон должны получить Нобелевскую премию мира", опубликованной в среду в украинском издании Focus.

По его словам, вторжение, намеченное на 16 февраля, не состоялось "только благодаря беспрецедентному объединению Запада". "А Украина сегодня получила, возможно, последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность", - считает Геращенко.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию, называют даже "даты вторжения". В частности, в опубликованном газетой Politico материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран называл 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, отток капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В конце января Зеленский заявил, что из страны выведено $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и ни для кого не представляет угрозу.