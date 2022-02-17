США утверждают, что Россия увеличила на 7 тыс. человек численность своих ВС близ Украины

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американское руководство считает, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек.

кто и зачем напускает "туман войны" на Украине

Кризис веры: кто и зачем напускает "туман войны" на Украине

"Вчера власти РФ заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США), так и в мире. Однако теперь мы знаем, что это было ложью. <...> За последние несколько дней РФ увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на 7 тыс. военнослужащих", - утверждал на брифинге для журналистов представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"РФ в последние дни также заявляла о готовности участвовать в дипломатии <...>, но все признаки, которые мы видим, указывают на то, что они намерены лишь публично предлагать поговорить и заявлять о деэскалации, а в частном порядке мобилизоваться для войны", - полагает чиновник.

Вице-президент США Камала Харрис проведет позднее на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности ряд двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также лидерами стран Балтии, сообщил представитель администрации.

"В пятницу (18 февраля) она встретится с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. У нее также будет многосторонняя встреча с лидерами трех прибалтийских стран: Латвии, Литвы и Эстонии", - сказал он. По его словам, на обеих встречах она рассчитывает обсудить тему "наращивания Россией сил на границе с Украиной".

"Она встретится с президентом Украины", - сообщил также чиновник. "Мы ожидаем, что у нее будет возможность встретиться с канцлером Германии Шольцем", - добавил он.

США открыты для диалога с РФ по безопасности, но будут отстаивать принцип "открытых дверей" в НАТО, заявил американский чиновник.

Вице-президент США обсудит в Мюнхене возможные новые экономические санкции против РФ, поддержку Украины и шаги НАТО, заявил американский чиновник.