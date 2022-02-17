Сенат утвердил эксперта по России Уолландер на пост помощника главы Пентагона

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил Селест Уолландер на должность помощника министра обороны США по делам международной безопасности. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру поддержали 83 законодателя, 13 проголосовали против.

Демократы ранее настаивали на том, что кандидатура Уолландер должна быть одобрена в ближайшее время в свете ситуации вокруг Украины. Законодатели отмечали, что она может принять участие в выработке Вашингтоном мер, касающихся России и укрепления НАТО.

Уолландер считается в США экспертом по России. Она курировала в Совете национальной безопасности Белого дома российское направление при администрации 44-го президента США Барака Обамы и была помощником американского лидера. Она также занимала пост заместителя помощника главы Пентагона по делам России, Украины и евразийской политики.

Эксперт принимала участие в исследовательских программах, касающихся России, в ряде американских аналитических центров. В их числе Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.