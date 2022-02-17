В Вашингтоне назвали цель визита Харрис на Мюнхенскую конференцию

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис не везет на Мюнхенскую конференцию по безопасности никаких рецептов и конкретных американских предложений, призванных смягчить для Евросоюза последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России. Это признала представитель администрации США высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке Харрис в ФРГ.

"Она не едет с какими-то осязаемыми результатами как таковыми, поскольку ключевая цель ее визита сейчас - концентрировать внимание на этой быстро меняющейся ситуации, на этом огромном вызове, с которым мы сейчас сталкиваемся, чтобы наши и наших союзников и партнеров позиции полностью совпадали, чтобы гарантировать, что мы подаем России очень ясный сигнал <...>: есть два пути, наше предпочтение - дипломатия и сдерживание", - заявила чиновница, отвечая на вопрос о том, везет ли Харрис с собой какие-либо конкретные предложения по смягчению для Запада последствий потенциальных новых рестрикций и, в частности, по поставкам на континент сжиженного природного газа (СПГ). "Однако если Россия выберет агрессию, то мы готовы. США готовы, наши союзники готовы", - утверждала ведущая брифинга.

"Президент [США Джо Байден] действительно заявил в своей речи [во вторник], что имеется ощутимый потенциал некоторого воздействия [на американскую и западную экономику в целом] этого кризиса (ситуации вокруг Украины - прим. ТАСС), что он это учитывает и решительно настроен сделать все возможное, чтобы заняться данным [вопросом]. Он также сказал, что, как известно американскому народу, за свободу приходится платить", - отметила представитель вашингтонской администрации.

"И он, и вице-президент очень сильно концентрируют внимание на этом, на том, чтобы гарантировать, что мы в состоянии двигаться вперед решительным образом, учитывающим все последствия [возможного введения новых антироссийских рестрикций]", - заверила чиновница. По ее словам, "вице-президент [Харрис] будет заниматься этим, будет взаимодействовать с другими главами государств, с другими лидерами в ходе своих различных диалогов в Мюнхене".

Другой участник брифинга напомнил, что США уже на протяжении какого-то времени работают с ЕС и крупными поставщиками СПГ в мире, "чтобы европейцы не были чрезмерно уязвимыми в этом плане". "Но реальность, конечно, заключается в том, что они (европейцы - прим. ТАСС) более уязвимы для перебоев на рынке природного газа, чем США, в силу зависимости от России и трубопроводов", - констатировал представитель исполнительной ветви власти.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон работает "по всему миру, чтобы гарантировать, что если поставки газа Европе нарушатся вследствие их прекращения Россией или военного конфликта, то европейцы не будут слишком сильно страдать, имея в своем распоряжении нужные им энергоресурсы". "<...> Мы готовы ко всем чрезвычайным ситуациям. Речь идет о значительной подготовке, включая военную, экономическую и энергетическую. Так что мы достаточно уверены в том, что и в данном плане будет единство альянса и его готовность, а не противоположное", - добавил чиновник.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе.