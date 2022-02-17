Власти Венесуэлы намерены увеличить число рейсов из Каракаса в Москву

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы хотят в ближайшее время объявить об увеличении числа регулярных авиарейсов из Каракаса в Москву. Об этом сообщил в среду президент южноамериканской республики Николас Мадуро на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Мы уже в состоянии увеличить число еженедельных рейсов в Москву. Скоро у нас будут хорошие новости на этот счет", - сказал Мадуро во время выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"За последние два месяца Венесуэлу посетили более 15 тыс. туристов из России", - отметил глава государства. По его словам, также растет число туристов из Венесуэлы и других стран Латинской Америки, которые летят из Каракаса в Москву.

Венесуэльская авиакомпания Conviasa начала летать в Москву в мае 2021 года. Сейчас перевозчик осуществляет один рейс в две недели. Между странами есть также чартерное авиасообщение.